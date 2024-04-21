Жителі сербських муніципалітетів Косова голосують за усунення албанських мерів з посад

Жителі чотирьох муніципалітетів із сербською більшістю голосують у неділю за усунення своїх мерів-етнічних албанців з посад після минулорічних виборів мера, які переважно бойкотувала сербська меншина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Референдум, підтриманий Заходом, є спробою зняти напругу між Косовим та сусідньою Сербією. Однак головна партія етнічних сербів Косова, Srpska List, яка має тісні зв’язки з Белградом, закликала бойкотувати недільне голосування.

Очікується, що близько 46 500 жителів проголосують на 47 виборчих дільницях, і для відставки мерів потрібна більшість голосів.

У червні прем’єр-міністр Косово Альбін Курті запропонував провести нові вибори в Північній Митровиці, Звечані, Лепосавічі та Зубін-Потоці, якщо 20% виборців у муніципалітетах підтримають петицію про проведення виборів. У січні жителі проголосували за петицію.

Коли албанські мери зайняли свої посади в травні минулого року, косовські серби зіткнулися з силами безпеки, включаючи миротворців KFOR під проводом НАТО, поранивши 93 військовослужбовців, протестуючи проти результатів.

Сербія підтримала заклики до відставки мерів.

Після завершення процесу голосування результати будуть надіслані президентці Вйосі Османі, яка має призначити вибори протягом 45 днів.

Раніше політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Проти вступу Косова до Ради Європи категорично виступає Сербія. Її президент Александар Вучич нещодавно допустив вихід країни з РЄ, якщо це станеться.

Для Сербії, яка не визнає незалежності Косова, його членство в міжнародних організаціях є вкрай чутливим питанням. Більше про це – у відео "ЄвроПравди".