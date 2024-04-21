Жители сербских муниципалитетов Косово голосуют за отстранение албанских мэров от должностей

Жители четырех муниципалитетов с сербским большинством голосуют в воскресенье за отстранение своих мэров-этнических албанцев с должностей после прошлогодних выборов мэра, преимущественно бойкотированных сербским меньшинством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Референдум, поддержанный Западом, – попытка снять напряжение между Косово и соседней Сербией. Однако главная партия этнических сербов Косово, Srpska List, имеющая тесные связи с Белградом, призвала бойкотировать воскресное голосование.

Ожидается, что около 46 500 жителей проголосуют на 47 избирательных участках, и для отставки мэров требуется большинство голосов.

В июне премьер-министр Косово Альбин Курти предложил провести новые выборы в Северной Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке, если 20% избирателей в муниципалитетах поддержат петицию о проведении выборов. В январе жители проголосовали за петицию.

Когда албанские мэры заняли свои должности в мае прошлого года, косовские сербы столкнулись с силами безопасности, включая миротворцев KFOR под руководством НАТО, ранив 93 военнослужащих, протестуя против результатов.

Сербия поддержала призывы к отставке мэров.

После завершения процесса голосования результаты будут направлены президентке Уиосе Османи, которая должна назначить выборы в течение 45 дней.

Ранее политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, что открывает путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Против вступления Косова в Совет Европы категорически выступает Сербия. Ее президент Александар Вучич недавно допустил выход страны из СЕ, если это произойдет.

Для Сербии, которая не признает независимость Косова, его членство в международных организациях является крайне чувствительным вопросом. Больше об этом – в видео "ЕвроПравды".