У Сербії знешкодили 1000-кілограмову бомбу НАТО, виявлену в житловому районі

Більше тисячі людей евакуювали з житлового кварталу сербського міста Ніш, де під час будівельних робіт виявили 1000-кілограмову бомбу НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє РТС.

Вибухотехніки в неділю вилучили і знищили бомбу, що залишилася в місті на півдні Сербії після бомбардувань країни НАТО в 1999 році, що спричинило евакуацію 1300 жителів.

Бомбу вагою 1000 кілограмів було успішно вилучено з будівельного майданчика в околицях Ніша.

фото TANJUG

Бомба МК-84 має заряд розривної речовини вагою 430 кілограмів, сказав представник МВС Лука Чаушич.

Він пояснив, що авіаційна бомба в супроводі поліції, пожежників і медичного супроводу, з трьома поліцейськими автомобілями, двома автомобілями Групи знищення вибухових предметів, однією пожежною машиною і машиною швидкої допомоги покинула територію міста Ніш о 9:25.

"Авіаційна бомба була безпечно нейтралізована та вилучена з будівельного майданчика, а евакуйовані громадяни можуть безпечно повернутися до своїх домівок", – сказав Чаушич, який подякував жителям Ніша за виняткову співпрацю та відповідальну поведінку.

Бомбардування Сербії НАТО розпочалося 24 березня 1999 року без схвалення Ради Безпеки ООН і тривало 78 днів.

Воно мало на меті покласти край кривавому придушенню сербським лідером Слободаном Мілошевичем етнічних албанців у Косові.

Один із найкривавіших інцидентів під час кампанії стався в Ніші 7 травня 1999 року. Більше десятка людей загинули, коли літаки НАТО скинули касетні бомби на переповнений центральний відкритий ринок.

12 травня того ж року місто знову було обстріляно касетними бомбами, що призвело до загибелі 11 мирних жителів.

Наприкінці лютого влада Бельгії підірвала бомбу часів Другої світової війни, знайдену на пляжі біля бельгійського міста Коксійде.

Торік у лютому в морі біля Гданська виявили одразу чотири бомби часів Другої світової війни, а восени біля Гданська знайшли рештки німецького військового судна.