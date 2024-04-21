В Сербии обезвредили 1000-килограммовую бомбу НАТО, обнаруженную в жилом районе

Более тысячи человек были эвакуированы из жилого квартала сербского города Ниш, где во время строительных работ обнаружили 1000-килограммовую бомбу НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РТС.

Взрывотехники в воскресенье изъяли и уничтожили оставшуюся в городе на юге Сербии бомбу после бомбардировок страны НАТО в 1999 году, что повлекло эвакуацию 1300 жителей.

Бомба весом 1000 килограммов была успешно изъята со строительной площадки в окрестностях Ниша.

Бомба МК-84 обладает зарядом разрывного вещества весом 430 килограммов, сказал представитель МВД Лука Чаушич.

Он пояснил, что авиационная бомба в сопровождении полиции, пожарных и медицинского сопровождения с тремя полицейскими автомобилями, двумя автомобилями Группы уничтожения взрывных предметов, одной пожарной машиной и машиной скорой помощи покинула территорию города Ниш в 9:25.

"Авиационная бомба была безопасно нейтрализована и изъята со строительной площадки, а эвакуированные граждане могут безопасно вернуться в свои дома", – сказал Чаушич, который поблагодарил жителей Ниша за исключительное сотрудничество и ответственное поведение.

Бомбардировка Сербии НАТО началась 24 марта 1999 года без одобрения Совета Безопасности ООН и длилась 78 дней.

Оно имело целью положить конец кровавому подавлению сербским лидером Слободаном Милошевичем этнических албанцев в Косово.

Один из самых кровавых инцидентов во время кампании произошел в Нише 7 мая 1999 года. Более десятка человек погибли, когда самолеты НАТО сбросили кассетные бомбы на переполненный центральный открытый рынок.

12 мая того же года город снова был обстрелян кассетными бомбами, что привело к гибели 11 мирных жителей.

В конце февраля власти Бельгии взорвали бомбу времен Второй мировой войны, найденную на пляже возле бельгийского города Коксийде.

В феврале прошлого года в море возле Гданьска обнаружили сразу четыре бомбы времен Второй мировой войны, а осенью возле Гданьска нашли остатки немецкого военного судна.