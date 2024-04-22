Влада Туреччини заявила про затримання 36 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ

У Туреччині заявили про затримання 36 осіб за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter (X) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Операції із затримання підозрюваних проводились у чотирьох турецьких провінціях, поінформував міністр.

За його словами, під час операцій було вилучено гвинтівки, незареєстровані пістолети, велику кількість іноземної валюти та турецьких лір, а також велику кількість цифрових матеріалів.

Нагадаємо, у березні турецька поліція затримала 33 осіб, які нібито готували атаки напередодні місцевих виборів.

На початку лютого в Туреччині поліція затримала 40 осіб, яких підозрюють у спробі теракту біля будівлі суду в Стамбулі, внаслідок якого загинула жінка.