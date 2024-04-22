Власти Турции заявили о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Турции заявили о задержании 36 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Операции по задержанию подозреваемых проводились в четырех турецких провинциях, сообщил министр.

По его словам, во время операций были изъяты винтовки, незарегистрированные пистолеты, большое количество иностранной валюты и турецких лир, а также большое количество цифровых материалов.

Напомним, в марте турецкая полиция задержала 33 человека, которые якобы готовили атаки накануне местных выборов.

Напомним, в начале февраля в Турции полиция задержала 40 человек, подозреваемых в попытке теракта у здания суда в Стамбуле, в результате которого погибла женщина.