Шольц сподівається на швидке рішення Сенату США щодо допомоги  України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення про допомогу Україні після того, як Палата представників схвалила відповідний законопроєкт у суботу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шольца наводить DW.

Німецький канцлер назвав "хорошою новиною" той факт, що Палата представників схвалила виділення мільярдної допомоги Україні.

"Ми дуже сподіваємося, що незабаром буде рішення Сенату, щоб ця допомога з боку США була забезпечена на майбутнє", – зазначив він.

За словами Шольца, разом з підтримкою, яку надає Україні Європа, це "дуже чітке послання" главі Кремля Владіміру Путіну.

Канцлер переконаний, що Путін не може розраховувати на те, що йому вдасться перечекати, оскільки підтримка України зменшується.

"Він не зможе, ми можемо сподіватися на це зараз, і в цьому сенсі це хороша новина", – додав він.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Вже повідомлялося, що Пентагону знадобиться менше тижня після завершення усіх процедур ухвалення відповідного законодавства, щоб доставити частину зброї українським підрозділам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.