Шольц надеется на быстрое решение Сената США по помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что Сенат США быстро примет решение о помощи Украине после того, как Палата представителей одобрила соответствующий законопроект в субботу.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца приводит DW.

Немецкий канцлер назвал "хорошей новостью" тот факт, что Палата представителей одобрила выделение миллиардной помощи Украине.

"Мы очень надеемся, что вскоре будет решение Сената, чтобы эта помощь со стороны США была обеспечена на будущее", – отметил он.

По словам Шольца, вместе с поддержкой, которую оказывает Украине Европа, это "очень четкое послание" главе Кремля Владимиру Путину.

Канцлер убежден, что Путин не может рассчитывать на то, что ему удастся переждать, поскольку поддержка Украины уменьшается.

"Он не сможет, мы можем надеяться на это сейчас, и в этом смысле это хорошая новость", – добавил он.

В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

Уже сообщалось, что Пентагону понадобится меньше недели после завершения всех процедур принятия соответствующего законодательства, чтобы доставить оружейную часть украинским подразделениям.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

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