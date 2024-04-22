Німецька опозиція хоче заборони імпорту агропродукції з РФ і Білорусі

Найбільша опозиційна сила Німеччини Християнсько-демократичний союз ініціює в Бундестазі голосування за резолюцію із закликом заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Християнсько-демократичний союз вважає, що запроваджених Євросоюзом високих мит на російське зерно недостатньо і потрібна заборона ввезення всієї сільськогосподарської продукції.

"Ми не залежимо від російського зерна в Німеччині та Європі", – сказав речник парламентської групи партії з аграрної політики Альберт Штегеман.

За його словами, Владімір Путін фінансує свою військову економіку лише експортом.

"Цьому потрібно запобігти. Високих мит на російське зерно недостатньо", – наголосив він.

У пропозиції резолюції Бундестагу ХДС виступає за "повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і продуктів харчування з Росії та Білорусі".

Нагадаємо, Єврокомісія 22 березня оголосила пропозицію про підвищені тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі.

Україна тривалий час закликає ЄС повністю заборонити російський агроімпорт. Під час саміту лідерів ЄС 21 березня президент України Володимир Зеленський назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.