Немецкая оппозиция хочет запрета импорта агропродукции из РФ и Беларуси

Крупнейшая оппозиционная сила Германии Христианско-демократический союз инициирует в Бундестаге голосование за резолюцию с призывом запретить импорт сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Христианско-демократический союз считает, что введенных Евросоюзом высоких пошлин на российское зерно недостаточно и нужен запрет ввоза всей сельскохозяйственной продукции.

"Мы не зависим от российского зерна в Германии и Европе", – сказал представитель парламентской группы партии по аграрной политике Альберт Штегеман.

По его словам, Владимир Путин финансирует свою военную экономику только экспортом.

"Это нужно предотвратить. Высоких пошлин на российское зерно недостаточно", – подчеркнул он.

В предложении резолюции Бундестага ХДС выступает за "полный запрет на импорт всех сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из России и Беларуси".

Напомним, Еврокомиссия 22 марта объявила предложение о повышенных тарифах на импорт в ЕС зерновых и масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси.

Украина длительное время призывает ЕС полностью запретить российский агроимпорт. Во время саммита лидеров ЕС 21 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию в то время, как украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути.