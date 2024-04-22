Вице-канцлер Германии считает, что страна должна делать больше для помощи Украине

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек считает, что Германия должна взять на себя лидерство в оказании дальнейшей поддержки Украине, а также расширить производство оружия.

Его заявление приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Хабек намекнул, что не согласен с мнением некоторых политиков о том, что Германия делает достаточно и теперь дело за другими партнерами в Европе.

"Это неправильное мышление... Мы не можем здесь играть в игры... Мы должны видеть, что мы являемся "первопроходцами", что мы ведем за собой, что мы говорим, что можем сделать еще один шаг", – отметил вице-канцлер.

Он подчеркнул, что если Украине нужны оружие и боеприпасы, она должна их получить.

"Если же она в них больше не нуждается, то Бундесвер может их использовать. Поэтому мы должны быстрее наращивать масштабы и производить больше", – добавил немецкий чиновник.

Ранее Хабек, который недавно посещал Киев, призвал страны-партнеры поставлять Украине больше оружия.

Также вице-канцлер заверил, что немецкие компании готовы немедленно присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которая была разрушена в результате российских атак.