Глава МИД Литвы: Европе не стоит ослаблять поддержку Украины, несмотря на хорошие новости из США

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что многие европейские союзники "почувствовали облегчение" после того, как в субботу Палата представителей США одобрила выделение помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр сказал перед встречей со своими коллегами из ЕС в Люксембурге.

Ландсбергис отметил, что Европа не должна останавливаться в поддержке Украины несмотря на решение Палаты представителей.

"Как я уже упоминал в начале, я думаю, что теперь многие союзники почувствуют облегчение, поскольку хорошие новости поступают из Соединенных Штатов, но это не должно помешать нам делать то, что мы должны делать", – сказал он.

Глава МИД Литвы в этом контексте отметил необходимость предпринять шаги для усиления противовоздушной обороны Украины и анонсировал определенные объявления по этому поводу.

"У Литвы есть определенное оборудование, которое может использоваться в Украине, и об этом будет позже объявлено сегодня, я надеюсь", – добавил литовский министр.

Он также отметил, что важно поддерживать все инициативы по помощи Украине, такие как чешская по поставке боеприпасов, и немецкая по дополнительным средствам ПВО.

Говоря о принятом Палатой представителей решении, Ландсбергис заявил, что "мы уклонились от исторической пули, но, к сожалению, еще много пуль на пути".

"Поэтому мы можем порадоваться один день, но мы должны быть готовы к битве, которая придет завтра, и поэтому не может быть никакого прекращения помощи (Украине – Ред.)", – резюмировал министр.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

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