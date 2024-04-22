Біля зруйнованої пожежею 400-річної біржі у Копенгагені відновили рух транспорту

Рух транспорту відновився в понеділок біля історичної Старої фондової біржі Копенгагена, яка була наполовину зруйнована пожежею минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Жвавий міст знову відкрили, а поліції дозволили увійти до руїн будівлі. Пожежників на місці стало значно менше, але деякі залишилися, щоб допомогти, якщо знову спалахнуть невеликі осередки вогню або обваляться стіни.

Хоча деякі вулиці поблизу 400-річної пам’ятки все ще заблоковані для руху, водії вперше після пожежі змогли дістатися до центру міста через міст Кніппель.

"Тепер ми перебуваємо на етапі, коли поліція може приїхати й оглянути деякі речі", – сказав Якоб Ведстед Андерсен, голова пожежної служби Великого Копенгагена, додавши, що поліція швидко перевірила руїни після того, як пожежники стабілізували їх.

За словами Ведстеда Андерсена, причина пожежі досі невідома.

Пожежа у вівторок знищила більше половини будівлі, яка була на реконструкції. У будівлі обвалились зелений мідний дах і знаменитий шпиль із хвостом дракона. Найцінніші картини та предмети, що були всередині, вдалося врятувати від полум’я, ніхто не постраждав.

Раніше власник будівлі, данська торгова палата, заявила, що біржу Берсен, де сталася руйнівна пожежа, відбудують.

Нагадаємо, полум’я спалахнуло в історичній будівлі біржі Берсен в центрі Копенгагена приблизно о пів на восьму ранку вівторка. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.

Звичайні люди та рятувальні служби винесли з будівлі десятки картин, але врятувати вдалося не все.

Через пожежу королівська родина вирішила понизити урочистість заходів до дня народження королеви Маргрете ІІ, якій 16 квітня виповнилося 84 роки.