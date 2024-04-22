У разрушенной пожаром 400-летней биржи в Копенгагене возобновили движение транспорта

Движение транспорта возобновилось в понедельник у исторической Старой фондовой биржи Копенгагена, наполовину разрушенной пожаром на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Оживленный мост снова открыли, а полиции разрешили войти в руины здания. Пожарных на месте стало значительно меньше, но некоторые остались, чтобы помочь, если снова вспыхнут небольшие очаги огня или обвалятся стены.

Хотя некоторые улицы вблизи 400-летнего памятника все еще заблокированы для движения, водители впервые после пожара смогли добраться до центра города через Книппель.

"Теперь мы находимся на этапе, когда полиция может приехать и осмотреть некоторые вещи", – сказал Якоб Ведстед Андерсен, глава пожарной службы Великого Копенгагена, добавив, что полиция быстро проверила руины после того, как пожарные стабилизировали их.

По словам Ведстеда Андерсена, причина пожара пока неизвестна.

Пожар во вторник уничтожил более половины здания, которое было на реконструкции. В здании обвалились зеленая медная крыша и знаменитый шпиль с хвостом дракона. Ценные картины и предметы, которые были внутри, удалось спасти от пламени, никто не пострадал.

Ранее владелец здания, датская торговая палата заявила, что биржу Берсен, где произошел разрушительный пожар, отстроят.

Напомним, пламя вспыхнуло в историческом здании биржи Берсен в центре Копенгагена примерно в половине восьмого утра вторника. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен его спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.

Обычные люди и спасательные службы вынесли из здания десятки картин, но спасти удалось не все.

Из-за пожара королевская семья решила снизить торжественность мероприятий ко дню рождения королевы Маргрете II, которой 16 апреля исполнилось 84 года.