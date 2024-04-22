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Боррель: Первые снаряды из чешской инициативы будут в Украине в конце мая-начале июня

Новости — Понедельник, 22 апреля 2024, 18:21 — Мария Емец

Первые поставки артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС, могут прибыть в конце мая-начале июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов, в которой дистанционно участвовали также украинские министры.

Боррель отметил, что многие страны присоединились к чешской инициативе и "первые поставки могут быть в конце мая-начале июня".

"И многие страны выразили готовность участвовать в немецкой инициативе (по поиску систем ПВО. – Ред.) для координации и продвижения усилий по усилению украинской ПВО", – добавил Жозеп Боррель.

Он отметил, что ряд стран выразили готовность сделать конкретный вклад по обоим направлениям.

"Эти задачи – больше ПВО и больше снарядов калибра 155 мм – остаются нашим приоритетом", – сказал главный дипломат ЕС.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

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Чехия Боррель