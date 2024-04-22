Боррель повторив попередження для Тбілісі щодо закону про "іноагентів" 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі стурбовані поверненням на розгляд владою Грузії законопроєкту про "іноагентів" і він несумісний з цінностями ЄС та європейським курсом Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів.

Боррель зазначив, що просування грузинською владою проєкту закону "про прозорість іноземного впливу" було однією з тем обговорення.

"Міністри закордонних справ висловили стурбованість щодо проєкту закону про прозорість іноземного впливу… Уряд Грузії зобов’язувався відкликати цей законопроєкт і не вносити його повторно. Цього не виконали", – зазначив Жозеп Боррель.

Він нагадав, що вже випускав спільну заяву щодо цього разом з єврокомісаром з питань розширення, у якій йшлося, що ухвалення такого закону буде мати негативний вплив на рух Грузії до членства у ЄС.

"Цей проєкт закону несумісний з цінностями ЄС, і Єврокомісія повинна буде презентувати нову доповідь у зв’язку з цим розвитком подій", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня у Грузії пройшли численні протести проти просування владою проєкту закону "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Президентка Грузії обіцяє ветувати його, але парламент зможе подолати її вето.

На Заході жорстко критикують проєкт та наголошують, що він несумісний із західним курсом Грузії. Проте грузинська влада називає критику безпідставною, прем'єр-міністр заявив, що закон все одно ухвалять.

Також грузинська влада запросила своїх прихильників на мітинг "проти революції і пропаганди ЛГБТ" наступного понеділка, у переддень розгляду проєкту у другому читанні.

Детально про те, чому грузинська влада йде на розрив із Заходом – у відеоблозі "ЄвроПравди".