Боррель повторил предупреждение для Тбилиси относительно закона об "иноагентах"

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе обеспокоены возвращением на рассмотрение властями Грузии законопроекта об "иноагентах" и он несовместим с ценностями ЕС и европейским курсом Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов.

Боррель отметил, что продвижение грузинскими властями проекта закона "о прозрачности иностранного влияния" было одной из тем обсуждения.

"Министры иностранных дел выразили обеспокоенность относительно проекта закона о прозрачности иностранного влияния... Правительство Грузии обязывалось отозвать этот законопроект и не вносить его повторно. Этого не выполнили", – отметил Жозеп Боррель.

Он напомнил, что уже выпускал совместное заявление по этому поводу вместе с еврокомиссаром по вопросам расширения, в котором говорилось, что принятие такого закона будет иметь негативное влияние на движение Грузии к членству в ЕС.

"Этот проект закона несовместим с ценностями ЕС, и Еврокомиссия должна будет представить новый доклад в связи с этим развитием событий", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе в Грузии прошли многочисленные протесты против продвижения властями проекта закона "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Президент Грузии обещает ветировать его, но парламент сможет преодолеть ее вето.

На Западе жестко критикуют проект и отмечают, что он несовместим с западным курсом Грузии. Однако грузинские власти называют критику безосновательной, премьер-министр заявил, что закон все равно примут.

Также грузинские власти пригласили своих сторонников на митинг "против революции и пропаганды ЛГБТ" в следующий понедельник, в канун рассмотрения проекта во втором чтении.

Подробно о том, почему грузинская власть идет на разрыв с Западом – в видеоблоге "ЕвроПравды".