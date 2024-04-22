Зеленский обсудил с Байденом содержание следующего пакета военной помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом после принятия в Палате представителей Конгресса США законопроекта о помощи Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).

По словам главы государства, они обсудили содержание следующего пакета военной помощи США, и Байден заверил его, что подпишет законопроект сразу после его одобрения Сенатом.

"Президент заверил меня, что пакет быстро утвердят, и что он будет мощным, усиливая нашу противовоздушную оборону, а также дальнобойные и артиллерийские возможности", – отметил Зеленский.

Украинский лидер выразил благодарность президенту США за непоколебимую поддержку Украины и "настоящее глобальное лидерство", а также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личный вклад спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса в его принятии.

"Другое решение Палаты представителей о разрешении на конфискацию замороженных российских активов также является мощным сигналом для всех наших партнеров", – указал Зеленский.

Глава государства также проинформировал президента США о воздушном терроре РФ с использованием тысяч ракет, беспилотников и бомб, в частности рассказав о недавнем ударе по харьковской телебашне за несколько минут до их разговора.

"Россия четко сигнализирует о своем намерении сделать город непригодным для жизни", – отметил он.

Кроме того, сообщил Зеленский, они обсудили их работу над двусторонним соглашением о безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира в Швейцарии.

Ранее в Госдепе рассказали, что новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро" после завершения его одобрения в Конгрессе.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.