ЄС досяг політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі 22 квітня досягли політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на нещодавні масовані обстріли Ізраїлю.

Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Рішення Ради ЄС означає розширення вже наявного режиму санкцій щодо Ірану, який буде охоплювати більший перелік компонентів для виробництва дронів, а також технологію виробництва ракет.

Також новий режим буде поширюватись не лише на сам Іран, а й на підконтрольні йому угруповання й структури у "всьому регіоні Близького Сходу і Червоного моря", уточнив Боррель.

"Ми досягли політичної домовленості", – констатував він. Це означає, що найближчими днями рішення мають прописати юридично, після чого воно набуде чинності.

Іран досі покладається на технологічні компоненти іноземного виробництва для розвитку програми виробництва ракет і дронів, для отримання яких створив розгалужену мережу пов’язаних компаній.

Рада Євросоюзу, однак, так і не ухвалила рішення про внесення до переліку терористичних організацій Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Для цього спочатку потрібне рішення компетентного органу будь-якого члена ЄС.

Раніше, нагадаємо, розширення санкцій проти Ірану затвердили лідери Євросоюзу на саміті минулого тижня.

Тим часом Сполучені Штати й Велика Британія оголосили про власні нові санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.