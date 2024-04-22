ЕС достиг политической договоренности об усилении санкций против Ирана

Министры иностранных дел Европейского Союза на встрече 22 апреля достигли политической договоренности об усилении санкций против Ирана в ответ на недавние массированные обстрелы Израиля.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Решение Совета ЕС означает расширение уже имеющегося режима санкций в отношении Ирана, который будет охватывать больший перечень компонентов для производства дронов, а также технологию производства ракет.

Также новый режим будет распространяться не только на сам Иран, но и на подконтрольные ему группировки и структуры во "всем регионе Ближнего Востока и Красного моря", уточнил Боррель.

"Мы достигли политической договоренности", – констатировал он. Это означает, что в ближайшие дни решение должно быть прописано юридически, после чего оно вступит в силу.

Иран до сих пор полагается на технологические компоненты иностранного производства для развития программы производства ракет и дронов, для получения которых создал разветвленную сеть связанных компаний.

Совет Евросоюза, однако, так и не принял решение о внесении в перечень террористических организаций Корпуса стражей исламской революции Ирана. Для этого сначала требуется решение компетентного органа любого члена ЕС.

Ранее, напомним, расширение санкций против Ирана утвердили лидеры Евросоюза на саммите на прошлой неделе.

Тем временем Соединенные Штаты и Великобритания объявили о собственных новых санкциях против Ирана в ответ на осуществленный им массированный обстрел Израиля в минувшие выходные.