Зеленский заявил о договоренности по ATACMS для Украины

Президент Владимир Зеленский утверждает, что последний телефонный разговор с американским визави Джо Байденом привел к договоренностям по поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в вечернем обращении 22 апреля.

Зеленский, комментируя разговор с Байденом, вспомнил о российском обстреле Харькова и потребности Украины в противовоздушной обороне и дальнобойных средствах поражения.

"Четыре приоритета ключевые – защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат – в договоренностях о ATACMS для Украины все точки расставлены", – добавил он.

Пока неизвестно, какой именно тип ракет ATACMS может получить Украина и когда это произойдет.

Как известно, США передали Киеву небольшую партию ATACMS дальностью 160 километров в октябре 2023 года. После этого об аналогичных американских поставках не сообщалось.

Требование к администрации президента США передать дальнобойные ATACMS предусмотрено новым законопроектом о дополнительном финансировании Киева, который Палата представителей одобрила 20 апреля.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

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