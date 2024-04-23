Во Франции дошло до столкновения в элитном университете из-за войны в Газе

Члены правых и ультраправых студенческих организаций столкнулись со студенческими активистами левого движения "Франция непокоренная" перед конференцией лидера движения Жан-Люка Меланшона в элитном французском университете Sciences Po (Институт политических исследований).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Трехкратный кандидат в президенты Франции Меланшон получил разрешение на проведение своей конференции в Sciences Po после того, как мероприятия в других университетах и общественных местах были отменены академическими и государственными чиновниками из соображений безопасности.

Движение "Франция непокоренная", которое сделало свою оппозицию к войне в Газе центральной темой своей европейской избирательной кампании, осудило то, что оно назвало цензурой и "чрезвычайно тревожным прецедентом для нашей демократии".

Движение было втянуто в споры в течение последних шести месяцев после того, как отказалось назвать ХАМАС террористической организацией, вместо этого назвав нападение 7 октября военным преступлением.

Несколько десятков членов студенческой ячейки "Непокоренных" столкнулись с активистами UNI – студенческого профсоюза с традиционно прочными связями с консервативной партией "Республиканцы" и коллективом "Немезида" – исламофобской ультраправой группировкой, которая официально выступает за права женщин.

🔴 Le @Coll_Nemesis arrive devant Sciences Po Paris en soutien à l’UNI pour dénoncer la venue de Jean-Luc Mélenchon. pic.twitter.com/DhSP4ta1Lr – Boulevard Voltaire (@BVoltaire) April 22, 2024

"Франция непокоренная" и ультралевые коррумпируют университеты", – заявила журналистам представитель UNI Ивенн Ле Коз.

Студенты, выступавшие против Меланшона, скандировали призывы избавить университеты от "исламолевачества", а активисты оппозиции отвечали антифашистскими и антиизраильскими лозунгами.

Когда Меланшон направлялся в университет, на него набросился мужчина, который обвинил 72-летнего политика в "пособничестве ХАМАС". Дальнейшая конференция также была ненадолго прервана протестующими.

Во время мероприятия Меленшон настоял на своей пропалестинской позиции. Он также отверг обвинения в антисемитизме, с которыми он столкнулся, в том числе от министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти.

Среди выпускников Sciences Po есть президент Франции Эмманюэль Макрон. Университет известен как "рассадник" французского политического класса.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила массовый рост антисемитизма в Европе после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, в ноябре суд Страсбурга признал 62-летнего мужчину виновным в разжигании расовой ненависти за антисемитское граффити и постановил приговорить его к полутора годам заключения.