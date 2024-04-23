На учениях НАТО в Польше погиб испанский солдат

В Польше в ходе военных учений НАТО Saber Strike погиб капрал из Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные оборонных ведомств Испании и Польши.

По информации Сухопутных войск Испании, инцидент произошел на полигоне Бемово Писке во время тактических учений с боевой стрельбой. При каких обстоятельствах погиб военный, не указывают.

Министерства обороны Польши и Испании выразили соболезнования семье погибшего.

По данным испанского телеканала RTVE, погибший капрал был уроженцем Эквадора, который вступил в ряды испанской армии в 2004 году.

Погибшему было 43 года, у него остались две дочери.

Напомним, в конце марта в Польше произошел уже пятый за месяц смертельный случай во время военных учений – спецназовец попал в лавину.

После этого польский Генштаб анонсировал срочный пересмотр процедур безопасности во время учений.