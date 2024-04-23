На учениях НАТО в Польше погиб испанский солдат
В Польше в ходе военных учений НАТО Saber Strike погиб капрал из Испании.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные оборонных ведомств Испании и Польши.
По информации Сухопутных войск Испании, инцидент произошел на полигоне Бемово Писке во время тактических учений с боевой стрельбой. При каких обстоятельствах погиб военный, не указывают.
Министерства обороны Польши и Испании выразили соболезнования семье погибшего.
По данным испанского телеканала RTVE, погибший капрал был уроженцем Эквадора, который вступил в ряды испанской армии в 2004 году.
Погибшему было 43 года, у него остались две дочери.
Напомним, в конце марта в Польше произошел уже пятый за месяц смертельный случай во время военных учений – спецназовец попал в лавину.
После этого польский Генштаб анонсировал срочный пересмотр процедур безопасности во время учений.