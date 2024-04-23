ВМС Швеції підозрюють "тіньовий флот" Росії у шпигунстві

Військово-морські сили Швеції вперше підтвердили, що так званий "тіньовий флот" Росії в Балтійському морі може займатися шпигунством.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

"Тіньовий флот" Росії щодня пересувається Балтійським морем з кількома сотнями тисяч тонн нафтопродуктів на борту.

Вперше військово-морський флот Швеції підтвердив, що він стежить за цими переміщеннями – і що є документація, яка свідчить про те, що деякі з кораблів можуть використовуватися для шпигунства, зокрема для сигнальної розвідки, тобто перехоплення комунікацій.

"Ми знаходимо антени і щогли, які зазвичай не належать, наприклад, рибальським суднам, тож зрозуміло, що ми відчуваємо, що в тому, що рухається в морі, іноді є й інші цілі, пов'язані з їхньою діяльністю", – каже очільниця військово-морського флоту Єва Скуг Хаслум.

Контроль за пересуванням – це насамперед відповідальність берегової охорони, але військово-морський флот тепер підтверджує, що у російського так званого "тіньового флоту" є і військові аспекти.

"Те, що відбувається зараз через санкції проти Росії, може стати як безпековою, так і екологічною трагедією", – вважає Хаслум.

Вона каже, що кораблі можуть бути використані в гібридних операціях, наприклад, іноземне судно може зайти в шведський порт під виглядом пошуку аварійного порту у зв'язку з аварією. За інформацією SVT, протягом минулого року шведська влада вела конкретну підготовку до цього у зв'язку з тим, що принаймні один "тіньовий танкер" мав технічні проблеми біля Готланду.

Напередодні на зустрічі ЄС з питань оборони і закордонних справ у Люксембурзі обговорювалися конкретні заходи для припинення цієї діяльності.

"Існує дуже широкий консенсус щодо того, що "тіньовий флот" є проблемою", – каже міністр закордонних справ Тобіас Білльстрьом.

Раніше повідомлялося, що Швеція занепокоєна тим фактом, що Росія, переправляючи застарілі нафтові танкери через Балтійське море, може спричинити "екологічний хаос" у регіоні.

Перед цим прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що переміщення у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту, треба зупинити, у тому числі шляхом втручання на рівні Єврокомісії.

У Фінляндії також побоюються розливу нафти в Балтійському морі через "тіньовий флот" Росії.