ВМС Швеции подозревают "теневой флот" России в шпионаже

Военно-морские силы Швеции впервые подтвердили, что так называемый "теневой флот" России в Балтийском море может заниматься шпионажем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

"Теневой флот" России ежедневно передвигается по Балтийскому морю с несколькими сотнями тысяч тонн нефтепродуктов на борту.

Впервые военно-морской флот Швеции подтвердил, что он следит за этими перемещениями – и что есть документация, свидетельствующая о том, что некоторые из кораблей могут использоваться для шпионажа, в частности для сигнальной разведки, то есть перехвата коммуникаций.

"Мы находим антенны и мачты, которые обычно не принадлежат, например, рыболовным судам, поэтому понятно, что мы чувствуем, что у того, что движется в море, иногда есть и другие цели, связанные с их деятельностью", – говорит руководительница военно-морского флота Ева Скуг Хаслум.

Контроль за передвижением – это прежде всего ответственность береговой охраны, но военно-морской флот теперь подтверждает, что у российского так называемого "теневого флота" есть и военные аспекты.

"То, что происходит сейчас из-за санкций против России, может стать трагедией как в сфере безопасности, так и экологии", – считает Хаслум.

Она говорит, что корабли могут быть использованы в гибридных операциях, например, иностранное судно может зайти в шведский порт под видом поиска аварийного порта в связи с аварией. По информации SVT, в течение прошлого года шведские власти вели конкретную подготовку к этому в связи с тем, что по крайней мере один "теневой танкер" имел технические проблемы возле Готланда.

Накануне на встрече ЕС по вопросам обороны и иностранных дел в Люксембурге обсуждались конкретные меры для прекращения этой деятельности.

"Существует очень широкий консенсус, что "теневой флот" является проблемой", – говорит министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

Ранее сообщалось, что Швеция обеспокоена тем фактом, что Россия, переправляя устаревшие нефтяные танкеры через Балтийское море, может вызвать "экологический хаос" в регионе.

Перед этим премьер Польши Дональд Туск заявил, что перемещение в Балтийском море "теневого флота" России, который нелегально перевозит российскую нефть, надо остановить, в том числе путем вмешательства на уровне Еврокомиссии.

В Финляндии также опасаются разлива нефти в Балтийском море из-за "теневого флота" России.