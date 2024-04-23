Во Франции в четверг могут отменить до 70% рейсов из-за забастовки диспетчеров

Во французских аэропортах ожидаются многочисленные отмены рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров, которые уже объявили, что она может стать рекордной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Ожидаемые проблемы во французских аэропортах в связи с забастовкой уже назвали в СМИ "черным четвергом". По предварительным оценкам, может быть отменено до 70% рейсов. По словам Национального союза авиадиспетчеров (SNCTA), к участию в забастовке будет привлечено рекордное количество авиадиспетчеров.

Забастовка приходится на разгар весенних школьных каникул, что может вызвать дополнительный беспорядок. Авиадиспетчеры будут бастовать после провала переговоров по проекту реформирования аэронавигационного обслуживания.

Точно неизвестно, какими будут масштабы перебоев, поскольку у диспетчеров есть время до полудня вторника, чтобы объявить детали забастовки.

В течение 15 месяцев не прекращаются переговоры между, с одной стороны, Генеральной дирекцией гражданской авиации, которая хочет реформировать работу аэронавигационных служб, в частности, чтобы справиться с увеличением воздушного движения, и, с другой стороны, профсоюзами, которые не против, но требуют в обмен на это повышения зарплат, преимуществ в виде премий, отпусков или пересмотра зарплат.

В декабре прошлого года большинство профсоюзов взяли на себя обязательство не бастовать во время Олимпиады, вне зависимости от причины, опять же в обмен на увеличение размера премий.

Напомним, в апреле Lufthansa и профсоюз, представляющий интересы бортпроводников, достигли соглашения по заработной плате; ранее из-за этого вопроса Германию всколыхнули забастовки.

В марте в Германии началась масштабная забастовка машинистов и персонала аэропортов.

В то же время немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и профсоюз железнодорожников GDL достигли компромисса относительно условий труда, которые последние более четырех месяцев приводили к неоднократным забастовкам и перебоям в движении поездов.