Украинские деятели поблагодарили словаков за 3 млн евро на снаряды, собранные вопреки правительству

Ведущие украинские деятели поблагодарили жителей Словакии, которые собрали уже более трех миллионов евро на закупку снарядов для Украины.

Соответствующее письмо, подписанное 30 украинскими деятелями, есть в распоряжении "Европейской правды".

Подписание открытого письма инициировал украинский Институт центральноевропейской стратегии.

"Мы тронуты и невероятно благодарны за вашу поддержку в этот чрезвычайно сложный момент для украинского народа, Европы и всего человечества", – говорится в открытом письме.

В нем также указано, что украинцы "счастливы знать, что словацкий народ, каждый из вас, стоит рядом с нами". Действующее словацкое правительство Роберта Фицо, как известно, отказалось поддерживать Украину оружием в войне с Россией.

Тот факт, что жителям Словакии за несколько дней удалось собрать более трех миллионов евро, является "впечатляющей и вдохновляющей историей, демонстрирующей мудрость, силу и единство словацкого гражданского общества".

"Но прежде всего дело в выборе, который сделал словацкий народ, каждый из вас, – поддержать украинскую политическую нацию в ее борьбе за то, что объединяет все народы доброй воли. Мы хотим, чтобы вы гордились собой, верили в собственные силы и дела. Ведь вы – на правильной стороне истории. Вместе с вами мы творим новую историю Европы и мира", – говорится в письме.

Среди подписавших письмо – директор правозащитного центра, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александра Матвийчук, журналист Виталий Портников, волонтер Сергей Притула, режиссер Олег Сенцов, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан, редакторы "Европейской правды" Сергей Сидоренко и Юрий Панченко, а также многие другие.

По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу по покупке боеприпасов, первые поставки по которой в Украину ожидаются в июне.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее выразил уверенность, что инициатива по получению Украиной боеприпасов может обеспечить Киев 1,5 миллионами артиллерийских снарядов в течение года.