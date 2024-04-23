В Молдове напомнили о штрафах за георгиевскую ленту на мероприятиях 9 мая

В Молдове предупредили, что тех, кто 9 мая будут носить георгиевскую ленту или знаки "Z" и "V", используемые как символы агрессии РФ, будут штрафовать.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил начальник Генеральной инспекции полиции Молдовы Виорел Чернеуцану, которого цитирует NewsMaker.

Он призвал граждан соблюдать и уважать правовые нормы во время мероприятий 9 мая.

Отвечая на вопрос, будет ли полиция штрафовать граждан, которые будут носить георгиевскую ленту и военную символику во время традиционного марша 9 мая, Чернеуцану сказал: "Конечно, до тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия".

Напомним, с 20 апреля 2022 года на территории Молдовы запрещены изготовление, пропаганда, ношение или распространение георгиевской ленты и букв "Z" и "V", которые используются как опознавательные знаки российской армии.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа или общественных работ на срок от 30 до 60 часов.

Напомним, в прошлом году в Молдове 9 мая 180 человек нарушили запрет на публичную демонстрацию символов агрессии РФ, в частности георгиевской ленты: среди нарушителей есть и депутаты парламента.

Ранее стало известно, что латвийские правоохранительные органы и органы безопасности в этом году будут очень серьезно готовиться к 9 мая.