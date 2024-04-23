З Литви висилають колишнього соратника Януковича

Соратника, експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Кравця, який із сім'єю знайшов притулок у Литві, висилають з країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Литовські служби схаменулися лише через 10 років, зараз Кравець позбавлений посвідки на проживання. Він ще намагався повернути посвідку на проживання через суд, але марно. Кравця висилають із Литви.

За даними Департаменту держбезпеки Литви (ДДБ), 2010 року, коли Янукович здобув перемогу на виборах в Україні, Кравець став головою ДУС, його називали "завгоспом Януковича". Він дбав про різні побутові питання.

"Кравець з дружиною Мариною Пелих брали участь у присвоєнні режимом Януковича щонайменше 35 млрд євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка", – сказано у документі ДДБ.

"Після втечі Януковича, Кравець із дружиною також залишив Україну", – зазначає ДДБ.

У 2014 році Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання у Литві, він провів в країні майже 10 років, заснував бізнес. Служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після вторгнення Росії в Україну.

"За оцінкою ДДБ, Кравець та Пелих підтримували зв'язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу та нацбезпеку Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб", – сказано у документі ДДБ від 6 лютого 2023 року.

На підставі цього документа Департамент міграції 4 березня 2023 року ухвалив рішення не продовжувати дію посвідки на проживання Кравця та членів його сім'ї. Кравець оскаржив це рішення у судах усіх можливих інстанцій, крапку у його справі поставив Головний адміністративний суд Литви минулого тижня.

Кравець запевняв, що оцінку ДДБ побудовано лише на припущеннях, насправді він підтримує Україну.

Проте суди відхилили його аргументи як необґрунтовані. На думку суду, той факт, що вони займаються приватним бізнесом і не були засуджені в Україні, не означає, що їхні зв'язки з Януковичем і його оточенням перервалися, і вони не загрожують нацбезпеці країни.

Наприкінці минулого року Суд Європейського Союзу задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

Нагадаємо, що це не перша така ухвала Суду ЄС. Він уже скасовував рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки. У вересня 2022-го Рада зрештою виключила Януковичів із цього санкційного списку.