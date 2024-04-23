Из Литвы высылают бывшего соратника Януковича

Соратника беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Кравца, который с семьей нашел убежище в Литве, высылают из страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), в 2010 году, когда Янукович одержал победу на выборах в Украине, Кравец стал главой ГУД, его называли "завхозом Януковича". Он заботился о разных бытовых вопросах.

"Портной с женой Мариной Пелих принимали участие в присвоении режимом Януковича по меньшей мере 35 млрд евро из бюджета Украины, занимались финансами президента, роскошью его особняка", – сказано в документе ДГБ.

"После бегства Януковича Кравец с женой также покинул Украину", – отмечает ДГБ.

В 2014 году Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве, он провел в стране почти 10 лет, основал бизнес. Службы обратили на него внимание в начале 2023 года спустя год после вторжения России в Украину.

"По оценке ДГБ, Кравец и Пелих поддерживали связи с окружением Януковича, работали на его пророссийский режим, поэтому должны были быть лояльными по отношению к России и ее агрессивной внешней политике, представляющей угрозу нацбезопасности Литвы. Российские службы могут использовать Кравца и Пелих в своих целях как лояльных и надежных лиц", – говорится в документе ДГБ от 6 февраля 2023 года.

На основании этого документа Департамент миграции 4 марта 2023 года принял решение не продлевать вид на жительство Кравца и членов его семьи. Кравец обжаловал это решение в судах всех возможных инстанций, точку по его делу поставил Главный административный суд Литвы на прошлой неделе.

Кравец уверял, что оценка ДГБ построена только на предположениях, на самом деле он поддерживает Украину.

Однако суды отклонили его аргументы как необоснованные. По мнению суда, тот факт, что они занимаются частным бизнесом и не были осуждены в Украине, не означает, что их связи с Януковичем и его окружением прервались и не угрожают нацбезопасности страны.

В конце прошлого года Суд Европейского Союза удовлетворил иск беглого экспрезидента Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, введенные против них Советом ЕС 4 марта 2021 года.

Янукович и его сын остаются под санкциями ЕС, их добавили в другой санкционный список.