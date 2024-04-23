Исследование: Европа – континент, который нагревается быстрее всего

Европа – континент, который нагревается быстрее всего, а ее температура растет примерно вдвое выше, чем в среднем в мире, утверждают две ведущие организации мониторинга климата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В совместном докладе Всемирной метеорологической организации ООН и климатического агентства ЕС Copernicus о состоянии климата в Европе за прошлый год говорится, что согласно средним показателям за последние пять лет температура в Европе сейчас на 2,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня и на 1,3 градуса по Цельсию выше во всем мире.

В отчете объявлено "красное предупреждение" о том, что мир делает недостаточно для борьбы с последствиями глобального потепления.

Отчет по Европе в этом году сосредотачивается на влиянии высоких температур на здоровье человека, где отмечают, что смертность, связанная с жарой, выросла на всем континенте.

Указывают, что более 150 человек погибло в прошлом году непосредственно в результате штормов, наводнений и лесных пожаров, вызванных экстремальной погодой. Экономический ущерб, связанный с погодой и климатом, в 2023 году оценили в более 13,4 млрд евро.

Высокие температуры способствовали потере ледников на континенте, в частности в Альпах, которые потеряли около 10% остатков ледников за последние два года.

В то же время авторы отчета указали на некоторые исключения, например то, что температуры были ниже средних в Скандинавии и Исландии.

В отчете говорится, что у Европы есть возможность разработать целевые стратегии для ускорения перехода к возобновляемым ресурсам, таким как энергия ветра, солнца и гидроэлектроэнергии, в ответ на последствия изменения климата.

В прошлом году на континенте произвели 43% электроэнергии из возобновляемых ресурсов, по сравнению с 36% годом ранее, сообщают агентства.

Ранее Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а с начала апреля температура была чрезвычайно высокой. Во вторник в Ханье на Крите температура достигла 31 градуса.

Перед этим в Румынии, как и фактически во всей Европе, длительное время наблюдалась аномально теплая для сезона погода. Во Франции в начале апреля из-за воздушных масс из Африки температура воздуха прогрелась до летних показателей.

Напомним, Европейская служба по вопросам изменения климата Copernicus сообщила, что март 2024 года глобально стал самым теплым в истории наблюдений, и это уже десятый подряд рекордный месяц. Непосредственно в Европе март 2024 года стал вторым самым теплым в истории.