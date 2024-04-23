Сунак: Цена неспособности поддержать Украину будет гораздо больше, чем цена отпора Путину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул важность поддержки Украины в долгосрочной перспективе, что он назвал одним из своих приоритетов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил во время визита в Польшу 23 апреля.

По его словам, российского лидера Владимира Путина и других врагов удастся сдержать, только если РФ потерпит неудачу в ее захватнической войне против Украины.

"Цена неспособности поддержать Украину будет намного больше, чем цена отпора Путину", – отметил Сунак.

Именно поэтому, добавил он, Соединенное Королевство, "чья история противостояния диктаторам является частью нашего национального сознания", объединилась с союзниками, чтобы поддержать Украину с самого начала.

"В мире растущих угроз мы должны показать нашим врагам, что мы решительны, и что их попытки дестабилизировать наш мир или изменить его границы силой потерпят неудачу, а также что мы будем стоять в авангарде защиты свободного демократического мира вместе с нашими друзьями и союзниками", – резюмировал Сунак.

Премьер-министр Великобритании также рассказал, что в новом пакете помощи Соединенного Королевства для Украины будут миллионы боеприпасов, сотни единиц техники и дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Напомним, после заблаговременного объявления Лондона о новом пакете помощи Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Затем британский премьер поедет в Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.