Столтенберг назвав три причини, чому США зацікавлені в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на співпрацю Сполучених Штатів з Альянсом незалежно від результатів президентських виборів у цій країні наприкінці 2024 року.

Про це він сказав 23 квітня під час пресконференції в Польщі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг підкреслив, що "сильний НАТО – це добре і для Європи, і для Сполучених Штатів". "І я очікую, що незалежно від результатів виборів у США наприкінці року Штати залишаться надійним і вірним союзником, принаймні з трьох причин", – додав він.

Перша причина, за словами генсека, полягає в тому, що "наявність НАТО та наявність понад 30 держав-союзників – в інтересах національної безпеки США" та робить США сильнішими й безпечнішими.

"По-друге, НАТО користується у США широкою двопартійною підтримкою – у Конгресі та серед громадськості, про що свідчать результати опитувань", – додав Столтенберг.

Третя причина, яку навів він, полягає в тому, що критика Альянсу з боку експрезидента Дональда Трампа "є насамперед не критикою членів НАТО, а критикою того, що члени НАТО не витрачають достатньо на НАТО".

"І це змінюється", – підкреслив генсек, нагадавши, що у 2024 році понад дві треті членів Альянсу виконають норму в мінімум 2% ВВП витрат на оборону.

Нещодавно Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу. Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".