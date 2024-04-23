Столтенберг назвал три причины, почему США заинтересованы в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает сотрудничества Соединенных Штатов с Альянсом независимо от результатов президентских выборов в этой стране в конце 2024 года.

Об этом он сказал 23 апреля во время пресс-конференции в Польше с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что "сильный НАТО – это хорошо и для Европы, и для Соединенных Штатов". "И я ожидаю, что независимо от результатов выборов в США в конце года Штаты останутся надежным и верным союзником, по крайней мере по трем причинам", – добавил он.

Первая причина, по словам генсека, заключается в том, что "наличие НАТО и наличие более 30 государств-союзников – в интересах национальной безопасности США" и делает США сильнее и безопаснее.

"Во-вторых, НАТО пользуется в США широкой двухпартийной поддержкой – в Конгрессе и среди общественности, о чем свидетельствуют результаты опросов", – добавил Столтенберг.

Третья причина, которую привел он, заключается в том, что критика Альянса со стороны экс-президента Дональда Трампа "является прежде всего не критикой членов НАТО, а критикой того, что члены НАТО не тратят достаточно на НАТО".

"И это меняется", – подчеркнул генсек, напомнив, что в 2024 году более двух третей членов Альянса выполнят норму в минимум 2% ВВП расходов на оборону.

Недавно Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу. Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".