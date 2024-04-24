В Латвии рассматривают поправки, которые позволят принимать в вооруженные силы иностранцев

В Латвии готовят поправки к закону о военной службе, которые позволят привлекать в состав Национальных вооруженных сил (НВС) иностранцев.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Принятые накануне правительством страны поправки позволят привлекать в латвийские вооруженные силы иностранцев для критических ситуаций. Однако это будет касаться только граждан ограниченного числа стран-партнеров.

Законопроект еще должен рассмотреть Сейм Латвии.

Как отмечает Минобороны Латвии в аннотации к поправкам, сейчас законодательство не предусматривает возможности привлекать иностранцев к военной службе во время кризисов, но опыт Украины показывает, что они могут вполне эффективно воевать в составе национальных вооруженных сил.

Согласно поправкам, в случае всеобщей или частичной мобилизации иностранные граждане смогут в добровольном порядке поступать на службу в НВС.

Право это будут иметь граждане стран-участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (кроме ЕС, туда входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), НАТО, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Украины.

При этом претендент должен находиться в Латвии на законных основаниях, не иметь непогашенных судимостей за тяжкие преступления, не иметь опыта службы в советских или других иностранных службах нацбезопасности, разведки и т.п.

Также желающий вступить в ряды НВС иностранец, должен владеть латышским или одним из официальных языков НАТО (английским и/или французским).

"Латвия готовится к различным сценариям военных угроз, изучая опыт Украины. Цель этой инициативы – упорядочить нормативную базу, чтобы в случае исключительной ситуации или военного положения Латвия могла быстро принять иностранных добровольцев в дополнение к силам НАТО, которые уже находятся у нас", – заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Напомним, в начале марта правительство Латвии утвердило план военного укрепления и контрмобильных мероприятий границе с РФ и Беларусью.

А в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.