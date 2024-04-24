Макрон особисто запевнив, що вода в Сені буде чистою

Президент Франції Емманюель Макрон особисто запевнив, що вода в річці Сена буде чистою, щоб там можна було провести змагання з плавання на Олімпійських іграх.

Про це французький президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Макрон напередодні був присутній на відкритті станції з очищення дощової води в Шампіньї-сюр-Марн.

"Ключовий етап на шляху до того, щоб зробити Сену придатною для плавання, – станція очищення стічної води готова…Вода в Сені буде прохолодною, але чистою. Я можу це підтвердити", – зазначив він.

Раніше французька благодійна організація, що займається захистом водних ресурсів, забила на сполох через рівень забруднення Сени, яку планують використовувати під час Олімпійських ігор цього літа.

Водночас напередодні мер Парижа Анн Ідальго висловила впевненість, що цього літа якість води в річці Сена відповідатиме стандартам для проведення змагань під час Олімпіади.

Як відомо, на початку березня Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп.