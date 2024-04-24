Макрон лично заверил, что вода в Сене будет чистой

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично заверил, что вода в реке Сена будет чистой, чтобы там можно было провести соревнования по плаванию на Олимпийских играх.

Об этом французский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Макрон накануне присутствовал на открытии станции по очистке дождевой воды в Шампиньи-сюр-Марн.

"Ключевой этап на пути к тому, чтобы сделать Сену пригодной для плавания, – станция очистки сточных вод готова... Вода в Сене будет прохладной, но чистой. Я могу это подтвердить", – отметил он.

Ранее французская благотворительная организация, занимающаяся защитой водных ресурсов, забила тревогу из-за уровня загрязнения Сены, которую планируют использовать во время Олимпийских игр этим летом.

В то же время мэр Парижа Анн Идальго выразила уверенность, что этим летом качество воды в реке Сена будет соответствовать стандартам для проведения соревнований во время Олимпиады.

Как известно, в начале марта Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа.