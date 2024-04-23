Мер Парижа впевнена, що якість води дозволить плавати в Сені під час змагань Олімпіади

Мер Парижа Анн Ідальго висловила впевненість, що цього літа якість води в річці Сена відповідатиме стандартам для того, щоб там можна було провести змагання з плавання на Олімпійських іграх 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Відповідаючи у вівторок під час пресконференції на запитання про те, чи виконає вона свою обіцянку поплавати в Сені перед Іграми, Ідальго зазначила: "Звісно, тому що якість води буде гарною".

Очільниця міста, яке прийматиме Олімпіаду, згадала про нові об'єкти, що були спеціально побудовані для очищення річки, якість води в якій викликає занепокоєння.

Зокрема у вівторок було урочисто відкрито водоочисну станцію в Шампіньйоні-сюр-Марн, що на схід від Парижа.

Водночас наступного тижня відбудеться офіційне відкриття величезного резервуару, призначеного для того, щоб не було необхідності скидати неочищені стічні води в Сену під час дощу.

Гігантська яма, вирита поруч з паризьким залізничним вокзалом Аустерліц, вміщуватиме еквівалент 20 олімпійських басейнів брудної води, яка тепер буде очищуватись, а не зливатись через зливову каналізацію в річку.

Ідальго повідомила, що запросила високопосадовців поплавати в Сені на заході, який отримав назву "велике занурення", що має відбутися наприкінці червня або на початку липня.

Вона підтвердила, що запросили і президента Франції Емманюеля Макрона, який сам пообіцяв скупатися в річці, а також організаторів Паризької олімпіади та президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

"Ми збираємося попірнати в Сену, і вже зголосилося багато волонтерів, які хочуть пірнути зі мною та всіма спортсменами, які там будуть там. Ми всі будемо в безпеці, плаваючи в Сені", – запевнила мер Парижа.

Регіональний префект Парижа Марк Гійом раніше цього місяця відкинув нещодавній звіт неурядових організацій про низьку якість води, заявивши, що він ґрунтується на тестуванні взимку, коли ніхто не купався в Сені.

Орієнтовна вартість робіт з очищення Сени становить 1,4 мільярда євро, які оплачуються державою та місцевою владою.

Організатори Олімпіади заявили, що якщо рівень забруднення буде занадто високим, заходи можуть перенести, а в найгіршому випадку – скасувати плавання у змаганнях з триатлону.

Раніше французька благодійна організація, що займається захистом водних ресурсів, забила на сполох через рівень забруднення Сени, яку планують використовувати під час Олімпійських ігор цього літа.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон підтвердив свої наміри скупатися у Сені після завершення масштабних очисних робіт і її відкриття для купання після 100-річної перерви.

На початку березня Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп.