Іспанія схвалила компенсацію жертвам домагань католицьких священників

Іспанія схвалила план, спрямований на відшкодування та економічну компенсацію жертвам сексуального насильства, скоєного представниками католицької церкви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр юстиції країни Фелікс Боланьос заявив, що план базується на рекомендаціях у звіті омбудсмена Іспанії минулого року. За його словами, компенсацію фінансуватиме церква.

Згідно зі звітом омбудсмена, приблизно 440 тисяч дорослих могли постраждати від сексуального насильства в Іспанії з боку людей, пов’язаних з церквою, і що приблизно половину цих випадків могли скоїти священники.

Боланьос зазначив, що план спрямований на те, щоб "сплати борг перед тими жертвами, які протягом десятиліть були забуті всіма, і тепер наша демократія прагне виправити це", і зробити це центральною частиною урядової політики.

Посадовець зауважив, що уряд сподівається реалізувати план протягом наступних чотирьох років у співпраці з церквою. Проєкт передбачатиме безкоштовну правову допомогу всім жертвам сексуального насильства та посилить профілактичний нагляд у школах.

Жодних подробиць про те, якою буде фінансова компенсація, не оприлюднили. Конференція єпископів Іспанії вже відхилила план, заявивши, що план "засуджує всю церкву... та стосується лише частини проблеми".

Після багатьох років фактичного ігнорування цього питання єпископи Іспанії вибачилися за зловживання, вчинені членами церкви після звіту омбудсмена, але заперечили кількість жертв за участю церкви, назвавши її перебільшеною.

Раніше католицька церква Португалії оголосила, що виплатить фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства над дітьми з боку священників, визначаючи суми компенсації окремо для кожного постраждалого.

У звіті, опублікованому в лютому 2023 року, стверджувалось, що принаймні 4815 дітей у Португалії зазнали сексуального насильства з боку представників Португальської католицької церкви – переважно священників – за останні 70 років.

Скандали з сексуальним насильством сколихнули католицьку церкву і в інших країнах, зокрема у США, Ірландії та Франції.