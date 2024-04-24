Испания одобрила компенсацию жертвам домогательств католических священников

Испания одобрила план, направленный на возмещение и экономическую компенсацию жертвам сексуального насилия, совершенного представителями католической церкви.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр юстиции страны Феликс Боланьос заявил, что план базируется на рекомендациях прошлогоднего отчета омбудсмена Испании. По его словам, компенсацию будет финансировать церковь.

Согласно отчету омбудсмена, примерно 440 тысяч взрослых могли пострадать от сексуального насилия в Испании со стороны людей, связанных с церковью, и что примерно половину этих действий могли совершить священники.

Боланьос отметил, что план направлен на то, чтобы "оплатить долг перед теми жертвами, которые в течение десятилетий были забыты всеми, и теперь наша демократия стремится исправить это", и сделать это центральной частью правительственной политики.

Чиновник отметил, что правительство надеется реализовать план в течение следующих четырех лет в сотрудничестве с церковью. Проект будет предусматривать бесплатную правовую помощь всем жертвам сексуального насилия и усилит профилактический надзор в школах.

Никаких подробностей о том, какой будет финансовая компенсация, не обнародовали. Конференция епископов Испании уже отклонила план, заявив, что план "осуждает всю церковь... и касается лишь части проблемы".

После многих лет фактического игнорирования этого вопроса епископы Испании извинились за злоупотребления, совершенные членами церкви после отчета омбудсмена, но отрицали количество жертв с участием церкви, назвав его преувеличенным.

Ранее католическая церковь Португалии объявила, что выплатит финансовую компенсацию жертвам сексуального насилия над детьми со стороны священников, определяя суммы компенсации отдельно для каждого пострадавшего.

В отчете, опубликованном в феврале 2023 года, утверждалось, что по крайней мере 4815 детей в Португалии подверглись сексуальному насилию со стороны представителей Португальской католической церкви – преимущественно священников – за последние 70 лет.

Скандалы с сексуальным насилием всколыхнули католическую церковь и в других странах, в частности в США, Ирландии и Франции.