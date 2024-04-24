У найбільшому аеропорту-хабі Нідерландів з'являться швидші сканери на контролі безпеки

В аеропорту "Схіпхол" поблизу Амстердама, який є одним з найбільших авіахабів Європи, з травневих свят почнуть застосовувати нові, швидші сканери на контролі безпеки.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Починаючи з травневих свят, коли особливо зростає пасажиропотік, у "Схіпхолі" почнуть застосовувати оновлені сканери на контролі безпеки, встановлені замість усіх попередніх.

Новим пристроям потрібно менше 3 секунд для перевірки ручної поклажі на наявність заборонених предметів, а якість сканування залишиться такою ж надійною. На додачу, нові пристрої, на відміну від попередніх, не потребуватимуть регулярного і досить тривалого перезавантаження.

Застосування нових пристроїв має суттєво прискорити проходження контролю, але навряд чи дозволить цілковито позбутися черг.

В аеропорту прогнозують, що на травневі свята цьогоріч пасажиропотік буде на 10% вищим, аніж у 2023 році. Через аеропорт щоденно будуть проходити щонайменш 70 тисяч пасажирів, а у пікові дні ця цифра може сягати 80 тисяч. Більшість людей прямують до Британії, Італії та Іспанії.

Відтак аеропорт закликає мандрівників врахувати можливість затримок у чергах і приїздити завчасно.

Два роки тому на травневі свята у "Схіпхолі" виникли значні проблеми через нестачу персоналу на таку велику кількість подорожуючих. Тоді в аеропорту утворилися велетенські черги, багато людей спізнилися на свої рейси.

Минулого тижня у Нідерландах майже на три години зупиняли авіарух через несправність у диспетчерських системах.

Тим часом в аеропортах Франції 25 квітня очікуються численні скасування рейсів через страйк авіадиспетчерів, які вже оголосили, що він може стати рекордним.