В крупнейшем аэропорту-хабе Нидерландов появятся новые сканеры на контроле безопасности

В аэропорту "Схипхол" вблизи Амстердама, который является одним из крупнейших авиахабов Европы, с майских праздников начнут применять новые, более быстрые сканеры на контроле безопасности.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Начиная с майских праздников, когда особенно растет пассажиропоток, в "Схипхоле" начнут применять обновленные сканеры на контроле безопасности, установленные вместо всех предыдущих.

Новым устройствам нужно менее трех секунд для проверки ручной клади на наличие запрещенных предметов, а качество сканирования останется таким же надежным. В дополнение, новые устройства, в отличие от предыдущих, не потребуют регулярной и достаточно длительной перезагрузки.

Применение новых устройств должно существенно ускорить прохождение контроля, но вряд ли позволит полностью избавиться от очередей.

В аэропорту прогнозируют, что на майские праздники в этом году пассажиропоток будет на 10% выше, чем в 2023 году. Через аэропорт ежедневно будут проходить не менее 70 тысяч пассажиров, а в пиковые дни эта цифра может достигать 80 тысяч. Большинство людей направляются в Британию, Италию и Испанию.

Поэтому аэропорт призывает путешественников учесть возможность задержек в очередях и приезжать заранее.

Два года назад на майские праздники в "Схипхоле" возникли значительные проблемы из-за нехватки персонала на такое большое количество путешественников. Тогда в аэропорту образовались огромные очереди, многие люди опоздали на свои рейсы.

На прошлой неделе в Нидерландах почти на три часа останавливали авиадвижение из-за неисправности в диспетчерских системах.

Тем временем в аэропортах Франции 25 апреля ожидаются многочисленные отмены рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров, которые уже объявили, что она может стать рекордной.