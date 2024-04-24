Кулеба: Україна не готується до можливого повернення Трампа в Білий дім

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що Україна не здійснює особливих приготувань на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року у США.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

На думку голови МЗС, перед голосуванням за допомогу Україні Трамп зазнав тиску з боку скептиків у власній Республіканській партії, але зрештою вирішив промовчати.

"Я не знаю, що станеться завтра або як поведуть себе політичні еліти в США. Чого ми навчилися з першої каденції Дональда Трампа на посаді президента, – то це того, що з будь-якої кризи завжди є вихід", – прокоментував він.

Кулеба наголосив: Україна зазнала такої великої кількості випробувань з початку війни з Росією у 2014 році, що, "без перебільшення, ми готові до всього".

Сам міністр зауважив, що його досвід взаємодії з адміністрацією Трампа був мінімальним, але нагадав про запрошення Володимира Зеленського до експрезидента США приїхати в Київ.

Український президент кілька разів публічно говорив про запрошення Трампа в Україну, хоча оточення експрезидента спростовувало, що такі обговорення зараз ведуться.

Минулого року Кулеба припустив, що потенційне обрання Трампа президентом США у 2024 році може не позначитись негативно на підтримці України, якщо знайти до нього підхід.