Кулеба: Украина не готовится к возможному возвращению Трампа в Белый дом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Украина не совершает особых приготовлений на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года в США.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По мнению главы МИД, перед голосованием за помощь Украине Трамп испытал давление со стороны скептиков в собственной Республиканской партии, но в конце концов решил промолчать.

"Я не знаю, что произойдет завтра или как поведут себя политические элиты в США. Чему мы научились из первой каденции Дональда Трампа на посту президента, – так это тому, что из любого кризиса всегда есть выход", – прокомментировал он.

Кулеба подчеркнул: Украина подверглась такому большому количеству испытаний с начала войны с Россией в 2014 году, что, "без преувеличения, мы готовы ко всему".

Сам министр отметил, что его опыт взаимодействия с администрацией Трампа был минимальным, но напомнил о приглашении Владимира Зеленского к экс-президенту США приехать в Киев.

Украинский президент несколько раз публично говорил о приглашении Трампа в Украину, хотя окружение экс-президента опровергало, что такие обсуждения сейчас ведутся.

В прошлом году Кулеба предположил, что потенциальное избрание Трампа президентом США в 2024 году может не отразиться негативно на поддержке Украины, если найти к нему подход.