У Британії арештували трьох осіб через загибель мігрантів у Ла-Манші

Британська поліція заявила про арешт трьох чоловіків за фактом загибелі п'яти мігрантів при спробі перетнути Ла-Манш.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами правоохоронців, трьох чоловіків – двох громадян Судану у віці 22 та 19 років, а також громадянина Південного Судану у віці 22 років – затримали у вівторок ввечері за підозрою в сприянні нелегальній імміграції та нелегальному в'їзді до Великої Британії.

Заступник директора з розслідувань Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA) Крейг Тернер пообіцяв зробити "все можливе" разом з партнерами у Великій Британії та Франції, щоб зібрати докази, встановити осіб, відповідальних за цю подію, та притягнути їх до відповідальності.

Французька поліція також продовжує розслідувати обставини інциденту разом зі своїми британськими колегами, повідомляє NCA.

У відомстві вказали, що 55 осіб, які, як вважають, перебували на борту судна, що прибуло до Британії, також були ідентифіковані.

Раніше повідомляли, що французька поліція проводить операцію після повідомлень про загибель щонайменше п'яти мігрантів під час спроби перетнути Ла-Манш.

Близько сотні мігрантів були врятовані буксиром ВМС Франції. Служби порятунку зокрема підібрали батька чотирирічної дівчинки, яка "в сльозах стояла на пляжі".

Це сталося через кілька годин після того, як британський парламент ухвалив суперечливий законопроєкт щодо висилки шукачів притулку до Руанди, покликаний перешкодити мігрантам перетинати Ла-Манш на невеликих човнах.

Ла-Манш між Францією і Британією – один з найжвавіших судноплавних шляхів у світі, а течії тут сильні, що робить перетин на невеликих човнах небезпечним.

У Раді Європи заявили про серйозну стурбованість щодо дотримання прав людини у зв’язку з ухваленням у Британії закону, який передбачає депортацію нелегальних шукачів притулку до Руанди.