В Британии арестовали трех человек из-за гибели мигрантов в Ла-Манше

Британская полиция заявила об аресте трех мужчин по факту гибели пяти мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам правоохранителей, троих мужчин – двух граждан Судана в возрасте 22 и 19 лет, а также гражданина Южного Судана в возрасте 22 лет – задержали во вторник вечером по подозрению в содействии нелегальной иммиграции и нелегальном въезде в Великобританию.

Заместитель директора по расследованиям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Крэйг Тернер пообещал сделать "все возможное" вместе с партнерами в Великобритании и Франции, чтобы собрать доказательства, установить лиц, ответственных за это событие, и привлечь их к ответственности.

Французская полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента вместе со своими британскими коллегами, сообщает NCA.

В ведомстве указали, что 55 человек, которые, как считают, находились на борту прибывшего в Британию судна, также были идентифицированы.

Ранее сообщалось, что французская полиция проводит операцию после сообщений о гибели не менее пяти мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш.

Около сотни мигрантов были спасены буксиром ВМС Франции. Службы спасения, в частности, подобрали отца четырехлетней девочки, которая "в слезах стояла на пляже".

Это произошло через несколько часов после того, как британский парламент принял противоречивый законопроект о высылке искателей убежища в Руанду, призванный помешать мигрантам пересекать Ла-Манш на небольших лодках.

Ла-Манш между Францией и Британией – один из самых оживленных судоходных путей в мире, а течения здесь сильные, что делает пересечение на небольших лодках опасным.

В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности соблюдением прав человека в связи с принятием в Британии закона, который предусматривает депортацию нелегальных искателей убежища в Руанду