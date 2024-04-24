В Британии арестовали трех человек из-за гибели мигрантов в Ла-Манше
Британская полиция заявила об аресте трех мужчин по факту гибели пяти мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
По словам правоохранителей, троих мужчин – двух граждан Судана в возрасте 22 и 19 лет, а также гражданина Южного Судана в возрасте 22 лет – задержали во вторник вечером по подозрению в содействии нелегальной иммиграции и нелегальном въезде в Великобританию.
Заместитель директора по расследованиям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Крэйг Тернер пообещал сделать "все возможное" вместе с партнерами в Великобритании и Франции, чтобы собрать доказательства, установить лиц, ответственных за это событие, и привлечь их к ответственности.
Французская полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента вместе со своими британскими коллегами, сообщает NCA.
В ведомстве указали, что 55 человек, которые, как считают, находились на борту прибывшего в Британию судна, также были идентифицированы.
Ранее сообщалось, что французская полиция проводит операцию после сообщений о гибели не менее пяти мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш.
Около сотни мигрантов были спасены буксиром ВМС Франции. Службы спасения, в частности, подобрали отца четырехлетней девочки, которая "в слезах стояла на пляже".
Это произошло через несколько часов после того, как британский парламент принял противоречивый законопроект о высылке искателей убежища в Руанду, призванный помешать мигрантам пересекать Ла-Манш на небольших лодках.
Ла-Манш между Францией и Британией – один из самых оживленных судоходных путей в мире, а течения здесь сильные, что делает пересечение на небольших лодках опасным.
В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности соблюдением прав человека в связи с принятием в Британии закона, который предусматривает депортацию нелегальных искателей убежища в Руанду