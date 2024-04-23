Глава МВС Британії відвідає Італію, щоб обговорити припинення міграції на човнах

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідає Італію в межах заходів уряду Сполученого Королівства щодо боротьби з нелегальною міграцією на невеликих човнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Клеверлі зустрінеться зі своїм італійським колегою Маттео Піантедозі для обговорення того, як Рим та Лондон можуть розширити спільну роботу, щоб перешкоджати мігрантам у Північній Африці здійснювати небезпечні подорожі через Середземне море.

Британський міністр також відвідає Лампедузу – найпівденніший острів Італії, який приймає більшість мігрантів, що прибувають до країни.

За словами Клеверлі, Лондон та Рим показали, що вони готові кинути виклик статус-кво та використовувати інноваційні рішення для вирішення проблем, "водночас жорстко переслідуючи банди нелегальних перевізників людей".

Цим його офіс посилався на п’ятирічну угоду, яку нещодавно уклали Італієя та Албанія, згідно з якою Тирана, яка не є частиною ЄС, розміщуватиме до 3 тисяч мігрантів у двох центрах, поки оброблятимуть їхні запити на надання притулку.

Візиту Клеверлі передувало ухвалення Палатою лордів Британії урядового законопроєкту про висилку нелегальних мігрантів у Руанду.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в британському парламенті і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.

В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Прем'єр Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з Європейського суду з прав людини.

Сунак заявив у понеділок, що перший рейс із шукачами притулку до Руанди відправиться через 10-12 тижнів.