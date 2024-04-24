Байден: В окопах на сході України радісно вітали голосування в Палаті представників

Президент США Джо Байден після підписання законопроєкту про додаткове фінансування для іноземних союзників 24 квітня розповів, як в окопах на сході України раділи рішенню Палати представників, яка розблокувала процес фінансування підтримки Києва.

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Байден підкреслив, що тоді як нова американська допомога Києву не могла надійти через суперечки у Конгресі, Україні стало важче оборонятися через "снарядний голод", тоді як Росія почала отримувати додаткову підтримку від таких союзників як КНДР і Китай.

"І тепер Америка надішле українцям поставки, яких вони потребують для продовження боротьби", – додав він.

"На вихідних (я бачив. – Ред.) повідомлення - і, як на мене, це неймовірно – про радісні вигуки з окопів у східній Україні… Вони (українські військові. – Ред.) радісно вигукували, спостерігаючи, як Палата представників проголосувала на підтримку України", – розповів Байден.

Американський президент запевнив, що вживе кроків, аби поставки зброї Україні почались якнайшвидше.

Як повідомлялось, президент Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Детально про "українську" складову пакета "ЄвроПравда" писала в матеріалі.

Американські ЗМІ повідомляли, що після ухвалення проєкту Білий дім готує для відправлення в Україну допомогу на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

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