Байден: В окопах на востоке Украины радостно приветствовали голосование в Палате представителей

Президент США Джо Байден после подписания законопроекта о дополнительном финансировании для иностранных союзников 24 апреля рассказал, как в окопах на востоке Украины радовались решению Палаты представителей, разблокировавшей процесс финансирования поддержки Киева.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Байден подчеркнул, что тогда как новая американская помощь Киеву не могла поступить из-за споров в Конгрессе, Украине стало труднее обороняться из-за "снарядного голода", тогда как Россия начала получать дополнительную поддержку от таких союзников как КНДР и Китай.

"И теперь Америка пришлет украинцам поставки, в которых они нуждаются для продолжения борьбы", – добавил он.

"На выходных (я видел. – Ред.) сообщения – и, как по мне, это невероятно – о радостных возгласах из окопов в восточной Украине... Они (украинские военные. – Ред.) радостно восклицали, наблюдая, как Палата представителей проголосовала в поддержку Украины", – рассказал Байден.

Американский президент заверил, что предпримет шаги, чтобы поставки оружия Украине начались как можно быстрее.

Как сообщалось, президент Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Подробно об "украинской" составляющей пакета "ЕвроПравда" писала в материале.

Американские СМИ сообщали, что после принятия проекта Белый дом готовит для отправки в Украину помощь в 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

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