У Німеччині підвищать пенсії через інфляцію

Уряд Німеччини схвалив підвищення пенсій на 4,57% з літа цього року, що значно перевищує поточний рівень інфляції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Підвищення пенсій у Німеччині значною мірою пов'язане з динамікою заробітних плат. Хоча інфляція знизилася за останній рік, результати нещодавніх переговорів щодо заробітної плати в різних секторах відобразили вимоги щодо її значного підвищення у зв'язку зі значним зростанням вартості життя.

Підвищення набуде чинності 1 липня. Вперше з 2000 року пенсії в найбільшій економіці Європи зросли більше, ніж річний рівень інфляції, який у березні становив 2,2%, повідомляє DPA.

Минулорічне підвищення пенсій на 4,39% на заході Німеччини та на 5,86% на сході завершило зусилля, спрямовані на вирівнювання пенсій у двох частинах колись розділеної країни через більш ніж 30 років після возз'єднання.

Населення Німеччини становить 84 мільйони, з них понад 21 мільйон – пенсіонери.

Раніше повідомляли, що між трьома партнерами керівної коаліції Німеччини триває суперечка щодо скорочення соціальних видатків із бюджету.

Перед цим урядова коаліція Німеччини опублікувала плани щодо забезпечення фінансування державних пенсій у довгостроковій перспективі.

Перед цим стало відомо, що економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.